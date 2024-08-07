شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مسرحية الشهرة: الارتجال على المسرح صعب وخالد جلال علمنى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة هبة محمد، إحدى بطلات عرض مسرحية الشهرة، أن المخرج خالد جلال أضاف لها الشق التمثيلي بجانب الاستعراضي، قائلة: "كل حاجة تعلمتها في مركز الإبداع الفني مع خالد جلال والارتجال على المسرح صعبة ولكن تعلمت خلال دراسة 3 سنوات في مركز الإبداع".

وأوضحت هبة محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين"، مع الإعلامية منى المراغي، على قناة الحياة، أن تعليمات المخرج خالد جلال في مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين لا تختلف عن باقي الأعمال الفنية، مؤكدة أن الالتزام أهم شرط في العمل مع خالد جلال، مشيرة إلى أن مسرحية الشهرة بطولة جماعية استعراضية كوميدية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.