شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم مهرجان العلمين: المدينة لكل المصريين والفعاليات رائعة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الاعلامية منى المراغي، فقرة خاصة ببرنامج "الحياة في العلمين"، على قناة الحياة، مع أبطال الفيلم الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة، وتحدثوا عن كواليس اختيارهم لبطولة الفيلم ورأيهم في مدينة العلمين الجديدة وما يتم من فعاليات متنوعة في مهرجان العلمين.

وقال الفنان نزار المغربي بطل الفيلم الرسمي لمهرجان العلمين، إنه قدم دور الشاب الصعيدي في الفيلم ودوره كان يتمثل في حس كوميدي عادي واستطاع التمكن من الدور خلال خمس دقائق، مشيرا إلى أنه أول مرة يأتي لمدينة العلمين الجديدة وخلفيته عنه أنها مدينة كبيرة وجديدة وحينما شاهدها يرى أنها رائعة ومتكاملة.

كما أشار الفنان يوسف إيهاب، أحد أبطال فيلم مهرجان العلمين، إلى أن هذا الفيلم أول تجربة تمثيل له، قائلا: "أنا قدمت من بدري على الفيلم وعملت دور أنس وحفظت الدور وعملت أوديشن وأنا طالب في المعهد وبمثل مسرح ولكن دي أول تجربة سينما واتحكى لي على العلمين ولكن مرحتهاش وكنت فاكر المكان ده للأغنياء فقط زي الساحل ولكن العلمين للجميع ومكان رائع جدا".

كما أكد الفنان عمر أبو جبل، أن مشاركته في الفيلم الرسمي لمهرجان العلمين جاءت عن طريق الصدفة، قائلا: "الشركة كلموني وبعتوا لي الاسكريبت وقابلت المخرج أحمد فايز، وأول ما وصلت مدينة العلمين حسيت إن المكان مختلف في العلمين وأنى بصور في مدينة خارج مصر".