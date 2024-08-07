شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية السندباد بطولة كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز، ثلاثة أيام متتالية بداية من غد، الخميس 8 حتى 10 أغسطس، حيث ينتظر كل محبى النجم كريم عبد العزيز عرض المسرحية ومشاهدته على خشبة المسرح مرة أخرى، بعد مسرحية حكيم عيون التى قدمها فى 2001، ولم يقدم مسرح بعدها حتى عاد بالسندباد.

وخلال الفترة الماضية طرحت تذاكر المسرحية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، لأربع فئات متاحة للجميع، و المسرحية من بطولة كريم عبد العزيز و نيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

وروج النجم كريم عبد العزيز أكثر من مرة للمسرحية على حسابه على إنستجرام، وكانت تعليقات جمهوره غاية فى الحماس الشديد لأنهم سوف يشاهدونه مرة أخرى على المسرح.

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فنتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

ومسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم

فعاليات مهرجان العلمين

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.