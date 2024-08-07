شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الروماني بالعلمين الجديدة يستضيف أيقونة الاستعراضات "فرقة رضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بالعلمين الجديدة، للمرة الأولى، غداً الخميس 8 أغسطس، حفلًا يجمع بين التراث المصري الأصيل والفنون الاستعراضية الساحرة لأيقونة الفنون الاستعراضية المصرية، فرقة رضا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام فعالياته حتى نهاية اغسطس الجاري، والذي يأتي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم فرقة رضا باقة متنوعة من الرقصات الفلكلورية المصرية التي تشتهر بها، والتي تعكس ثراء التراث الفني المصري وتنوعه.

يتضمن الحفل عددًا من الاستعراضات المستوحاة من تراث محافظات مصر المتنوعة، منها رقصات "الدحية"، "الحجالة"، "الاسكندراني"، "النوبي"، "حلاوة شمسنا"، "الأقصر بلدنا"، وغيرها من التابلوهات المتنوعة.



المسرح الروماني بالعلمين الجديدة