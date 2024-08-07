بوسي تتألق في أحدث ظهور لها أمام البحر.. والجمهور يعلق: "الجمال عدى الكلام" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا أمام البحر.

ونشرت بوسي، الصور، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية ملابس "كاجوال" تناسب الأجواء.

وحازت الصور على إعجاب الجمهور، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "أحلى بوسي في الدنيا"، "بوسي القمر"، "ياربي على الجمال"، "بالراحة علينا مش كدا الجمال دا كله"، "الجمال عدى الكلام"، "يا جمالو على الحلاوة".

طرحت المطربة بوسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك أنا" على طريقة الفيديو كليب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شركة روتانا.

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