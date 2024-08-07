بالفيديو.. تأثر خالد سليم وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل المطرب خالد سليم بعيد ميلاد زوجته خيرية على طريقته الخاصة، وذلك من خلال فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال سليم خلال الفيديو: " عيد ميلاد خيرية، لما صحابي أو الفانز يبعتولي يقولوا عيد ميلادنا انهاردة أو عيد ميلاد حد من قرايبنا بعمله وانا كلي فرحة عشان هما طلبوا مني دة، تخيلوابقى لما يبقى عيد ميلاد مراتي".

وأضاف: "مفيش كلام ينفع يترجم كل اللي جوايا، عشان هي إنسانة مختلفة، جميلة، بنت ناس، شبعانة، بتحبني، جابتلي أحلى بنتين في الدنيا، خديجة وكنزي، صحبتي، حبيبتي، بنتي، الشخصية الوحيدة اللي ممكن اكون على طبيعتي معاها بزيادة، الشخصية الوحيدة اللي ممكن أرمي كل حمولي عليها وأنا عارف إني بتقل عليها، بس عارف انها هتستحمل، وعارف كويس اوي انها ضهري لأنها اد المسؤولية.

وفي نهاية الفيديو لم يستطع أن يتمالك نفسه وانهالت دموعه ثم اختتم كلامه قائلا: " بحبك".

يذكر أن الفنان خالد سليم شارك النجمة نسرين طافش في بطولة فيلم في القلب، من إخراج مرقس عادل وتأليف اسحاق ابراهيم، إلا أنه لم يعرض بعد حتى هذه اللحظة.