فيديو| ياسمين صبري تشارك في سباق الزوارق في فرنسا.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميدا، أحدث ظهور لها خلال حضورها سباق الزوارق السريعة في موناكو بفرنسا.

ونشرت "ياسمين" مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، لتوثق تجربتها داخل أحد الزوارق السريعة، وعلقت: "فورمولا 1 إي للزوارق".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جامد يا قمر"، "جميلات الجميلات"، "حلوة كتير"، "وااو تجنني"، "أجمل حاجة في الكون"، "إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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