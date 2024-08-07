مع القمر.. داليا مصطفى تنشر صورة جديدة على انستجرام والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مصطفى خلال الصورة التي التقطت ليلا مع القمر بإطلالة بسيطة وبدون ماكياج، وعلقت: " أنا والقمر".

ولاقت الصورة إعجاب واستحسان جمهور داليا وجاءت تعليقاتهم كالتالي: " حلوة أوي الصورة"، " مين القمر بالظبط"، " انتي القمر يا روحي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى هو مسلسل علاقة مشروعة الذي تم عرضه خلال شهر رمضان في العام الماضي 2023، وشاركها البطولة النجم ياسر جلال والنجمة مي عمر.