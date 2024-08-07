بـ فستان قصير.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وبدت مبهجة، إذ ظهرت بفستان قصير مزين بالورود بألوان صيفية جريئة.

ونالت شيحة إعجاب واستحسان الجمهور واستطاعت خطف أنظاره، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: " فستان جميل"، " رائعة"، أحلى شي بهالدنيا ان شالله دائما نشوفك مبتهجة يارب"، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة قررت مؤخرا العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد ابتعاد واعتزال دام لعدة أعوام، وشاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل امبراطورية ميم مع النجم خالد النبوي.