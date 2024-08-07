هند صبري تنشر صورة مع إياد نصار على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة هند صبري صورة تجمعها بالفنان إياد نصار بطل مسلسلها الجديد "مفترق طرق"، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صبري جمهورها صورة تجمع بينها وبين إياد نصار على البحر وعلقت: " قابلت يحي على البحر وسألته على اللي هيحصل مع أميرة بس رفض يقول لي".

والجدير بالذكر أن يحيي وأميرة هما أسماء شخصيات هند وإياد خلال أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه حول أميرة "هند صبري"، التي يتورط زوجها في قضايا مخلة بالشرف فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة ويساعدها صديقها القديم يحيى " إياد نصار".