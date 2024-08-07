برسالة مؤثّرة.. حلا شيحة تودّع المنتج الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة للمنتج الراحل حسام شوقي، حرصت من خلالها على نعيه، واصفةً إياه بأنه كان من أفضل الأشخاص الذين تعاملت معهم في الوسط الفني.

وكتبت حلا على الصورة: “قلبي كان بيحب الراجل ده الطيب المحترم، أنا لحد دلوقتي مش مصدّقة إنه مشي من عالمنا بسرعة وفجأة كدة، بس متأكدة إن ربنا هيطمّنه لأنه كان في الدنيا طيب والابتسامة مش بتفارق وشه”. وتابعت: “اشتغلت مع حسام في مسلسل “زلزال” وكان في غاية الأدب والذوق، متقابلناش كتير بعد كده بس كانت علاقتنا طيبة، يا رب يجبر خاطره ويبقى مع النبيين والشهداء، فعلًا هو ومن كانوا معه كانوا من أحسن الناس وربّنا يجعل لهم مكان عالي في الجنة”.

وتوفي قبل أيام منتجو شركة “سينرجي” الأربعة: حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل وتامر فتحي، في حادث سير مروّع على طريق الضبعة، وشيّع معظم النجوم المنتجين الأربعة، وقد ظهرت عليهم ملامح الحزن ولم يتمالك عدد كبير منهم دموعه في وداعهم، كما احتشد نجوم الفن في مصر في عزائهم في تظاهرة حبّ لهم.