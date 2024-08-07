ليلى علوي تكشف سبب اختيار “جوازة توكسيك” عنواناً لفيلمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة ليلى علوي تعيش حالة من الانتشاء بعد نجاح فيلمها الأخير “جوازة توكسيك”، بعد تحقيقه إيرادات جيدة خلال فترة عرضه في دور السينما.

وكشفت ليلى سبب اختيار اسم فيلمها “جوازة توكسيك” قائلةً: “هو مصطلح أصبح متداولاً في الفترة الأخيرة عن كل الأشياء المليئة بالعقد والأزمات، والفيلم تدور قصته حول علاقة “فريدة” و”كريم” التي تبدأ بمشكلة أثناء السفر وتنتهي بزواجهما لتبدأ مشاكلهما مع أسرتيهما ولكن بشكل مختلف”.

وعن تفاصيل تحضيرها لشخصية الحماة، قالت ليلى علوي: “حاولت البحث عن شخصيات الحموات المختلفة في محيطي لأتعرف على النمط الجديد منهن وهل تطوّر مع الزمن، وحاولت أن أجعل الحماة تتمتع بروح خفيفة تتماشى مع الأحداث، مع اختيار الشكل المناسب لها”.

وأضافت: “أحاول في كل شخصية أقدّمها أن أُظهرها مختلفة عما قدّمته في أفلامي السابقة، وهذه المرة أؤدي شخصية الحماة التي تنتقد زوجة ابنها دائماً لأنها لم تعتد على الحرية الزائدة التي تعيشها، وهذا ما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية بيننا”.

فيلم “جوازة توكسيك” هو بطولة: بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل… ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج خمس شركات، هي: “نيو سنشري”، “سينرجي”، “ماجيك بينز”، “أفلام مصر العالمية” و”فيلم سكوير”.