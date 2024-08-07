التحقيق مع سمية الألفي بتُهمة إحراق شقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت سيدة مصرية ببلاغ تتهم فيه الفنانة سمية الألفي (71 عاماً)، بأنها تسببت في إحراق شقتها في محافظة الجيزة، حيث حرّرت محضراً رسميّاً ضدها.

وبدأت القصة قبل نحو شهرين، عندما شبّ حريق ضخم في شقة الفنانة سمية الألفي، الكائنة في الطابق الخامس بأحد عقارات محافظة الجيزة، وامتد الحريق إلى شقة تعلوها في الطابق السادس من العقار وأتى على الكثير من محتوياتها.

وكشفت سيدة مصرية تُدعى “حنان”، في محضر رسمي، أن سمية الألفي، أرملة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ووالدة الفنان أحمد الفيشاوي هي السبب في احتراق شقتها.

وحرّرت السيدة المصرية التي تبلغ من العمر 62 عاماً، وهي ربة منزل، محضراً في قسم شرطة الجيزة ضد الفنانة لتهرّبها من دفع قيمة الأضرار التي لحقت بشقتها.

وقالت حنان في المحضر الرسمي الذي تمّ تحويله إلى النيابة العامة للبدء بالتحقيقات، إنهما تسكنان معاً في العقار ذاته، مشيرةً إلى أن الحريق تسبب في احتراق جهاز تكييف وشاشة تلفزيون وخامات ألوميتال.

وأضافت السيدة أنه وقت اندلاع الحريق، كانت تزور ابنتها في دولة الإمارات، واتصلت بالفنانة سمية الألفي، واتفقتا على أن تتحمل الأخيرة قيمة الأضرار، والتي قُدّرت بـ75 ألف جنيه، ولكنها فوجئت بتنصّل الألفي من المسؤولية، ولذلك قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.