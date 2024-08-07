رسالة سمية الخشاب لطلاب الثانوية تثير جدلاً.. “محدّش واخد منها حاجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة سمية الخشاب، للمرة الثانية الجدل بالرسائل التي توجّهها إلى طلاب الثانوية العامة، خاصة بعد ظهور النتائج.

وكتبت سمية عبر حسابها الخاص في منصة “X” رسالة إلى طلبة الثانوية العامة، أشارت فيها إلى أنه في النهاية سوف يعمل كلٌ منهم في مجال آخر مختلف تماماً عن تخصّصه ومعاكس لما كان يحلم به.

وكتبت سمية في رسالتها: “روقوا وانبسطوا محدّش واخد منها حاجة، هتنجحوا وتتخرّجوا وهتلاقوا نفسكوا بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم، عشان كدة بقولّكم متزعلوش على أي حاجة وربنا يوفّقكم”.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت حالة من الجدل، بعد رسالتها إلى طلبة الثانوية العامة، التي أشارت فيها إلى أن الشهادات العلمية لا تحدّد مصير الطالب، لكن الناجح في حياته برأيها هو مَن ينجح في الحصول على الأموال وتكوين ثروة، يستطع من خلالها أن يتزوج ويسافر ويعمل… ووقتها كتبت الخشاب تغريدة عبر حسابها الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “X”، قالت فيها: “التعليم مبيحدّدش مصير ولا نيلة، بتعرف تجيب فلوس، هتعرف تتجوّز وتسافر، مبتعرفش يبقى الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية”.