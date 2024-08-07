تضامن من “الممثلين” مع داليا البحيري وهي تعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تضامن النقابة مع الفنانة داليا البحيري، بعد أن تعرضت للإساءة في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال زكي إن نقابة الممثلين تتضامن مع الفنانة داليا البحيري، مؤكداً أنه لن يسمح بإهانة أي فنان، وأن النقابة تقدّمت بشكوى إلى نقيب الإعلاميين ضد أحمد دياب.

من ناحيتها، وجّهت داليا البحيري رسالة شكر الى نقيب المهن التمثيلية، أشارت فيها إلى أنه دائماً يحرص على دعم الفنانين، ومساندة كل أعضاء النقابة.

وكتبت البحيري منشوراً عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قالت فيه: “شكراً النقيب المحترم دكتور أشرف زكي دائماً وأبداً سند وظهر لكل فنان… ربنا يبارك فيك ويخليك لينا”.

وكانت داليا البحيري قد أعلنت عبر حسابها الخاص في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، أنها ستلجأ الى القضاء لمقاضاة قناة فضائية وإعلامي يُدعى أحمد دياب، وذلك بسبب حلقة بُثّت بعنوان “أحمد دياب يخرج عن صمته في قضية داليا البحيري مع الجن”، مؤكدةً أن القناة والإعلامي المذكور قد أساءا إليها.