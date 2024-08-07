إجبار الأمير جورج على تطبيق قاعدة مَلكية صارمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن الأمير جورج لا يزال صبياً صغيراً، لكن يتوجّب عليه اتباع سلسلة من القواعد الصارمة طوال فترة تربيته، وذلك لأنه سيصبح ملكاً مستقبلاً.

وتنص القواعد الملكية على أن الطفل بعد بلوغه سنّ الثانية عشرة، سيكون عليه الالتزام بقاعدة مَلكية صارمة تمنع سفر ورثة العرش معاً لضمان حماية النظام الملكي في حال حصول حادث كارثي.

وهذا التقليد، الذي بدأ العمل به في عهد الملك تشارلز يعني أن الأمير جورج سيتعيّن عليه السفر بشكل منفصل عن والده ولي العهد الأمير ويليام، الذي اتبع القاعدة ذاتها عندما كان في سنّ مشابهة.

وتُطبَّق هذه القاعدة لحماية الأعضاء الرئيسيين في خط العرش، حيث يُجبر الأمير جورج، الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب العرش على السفر من دون والده، ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكنه السفر مع والدته وإخوته، أم هو مجبر على السفر بمفرده.

يُذكر أن هذه القواعد الصارمة التي تحكم سفر العائلة المالكة تهدف إلى ضمان سلامة أفرادها وتفادي أي تهديدات أمنية محتملة لسلامة أمن بريطانيا.