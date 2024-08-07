بعد تصريحاتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صعَّد الشاعر طارق عبد الستار أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب أغنية “كل الحاجات”، والتي تم تسريبها أخيراً عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” من دون علمه أو سابق إنذار.

وقال عبد الستار إن بعض الأشخاص تدخّلوا لحل المشكلة بينه وبين شيرين بعد واقعة التسريب، على أمل أن ينتهي الخلاف بينهما خلال أيام، لافتاً إلى أنه قرر التشاور مع محاميه الخاص لإتاحة الفرصة لحلّ النزاع ودّياً بينه وبين الفنانة.

وأكد أنه فوجئ بأنه لم يحدث شيء لحل النزاع بشكل ودّي وتم التأجيل لأسابيع، لذلك تواصل مع المحامي القانوني هشام عبد العليم لأخذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتابع قائلًا: “شيرين عبد الوهاب مطربة كبيرة، وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ولكن مثل أي شخص من الطبيعي أن أطالب بحقوقي، لأنني لم أعطِ المطربة التصريح بشأنها، وسأتخذ بعض الإجراءات القانونية”.