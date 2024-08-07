مي عز الدين توضح أسباب ابتعادها عن البرامج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقائها الإعلامي الأول بعد التوقف عن الظهور لفترة طويلة في البرامج الحوارية، حلّت النجمة مي عز الدين ضيفةً على برنامج “صباح العربية”، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، وأسباب عدم ظهورها في البرامج التلفزيونية، وتحدّثت عن تجربتها المسرحية الأولى في “زواج اصطناعي”، وغيرها الكثير.

في السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات مي عز الدين في البرنامج:

– لا أنكر أنني أشتاق الى الظهور في البرامج، لكن الابتعاد يكون أحياناً ضرورياً من إجل إعادة شحن طاقة الإنسان.

– حين كنت أركز في أكثر من أمر، في العمل وفي اللقاءات ووسائل التواصل الاجتماعي… شعرت أن هذا يخنقني ويسلبني طاقتي.

– قررت أن أظهر في البرامج عندما يكون هناك عمل أتحدث عنه، لكن الظهور في المطلق هو بالنسبة إليّ أمر زائد عن الحد، لذا قررت التقليل من الظهور لفترة.

– لكل شيء توقيته، وتمنيت لو أنني خضت تجربة المسرح من قبل، لكن الفكرة لم تُطرح عليَّ.

– في الوقت الذي بدأت فيه مشواري الفني كان المسرح قد بدأ يختفي عن الساحة.

– تجربة المسرح مختلفة، لأن الفنان يتحول عندما يقف على خشبة المسرح.

– اشتقت الى صوت ضحكات الناس، فأن ترسم البسمة على وجه المشاهد، هو إحساس جميل جداً.

– أنا أحب أدوار الكوميديا، وقبلت مسرحية “زواج اصطناعي” لأنني شعرت أن الدور كوميدي ومهم جداً للجمهور.

– تعلّمت الكوميديا من حسن حسني، وأعتز كثيراً بالأعمال الفنية التي قدّمتها معه.

– اشتقت للعمل مع يسرا وتامر حسني ومحمد سعد.

– أفضّل العمل مع أشخاص أحبهم، وأتمنى التعاون معهم قريباً.

– الضحك أصبح اليوم صعباً، والجمهور نفسه لم يعُد يميل الى الكوميديا.

– عندما يقدّم الفنان أعمالاً كثيرة فهو مُجبر على تغيير نمطه، أما أنا فلا يمكنني التمثيل في أكثر من عمل فني في وقت واحد.

– كونك بطل مسلسل ويتم تسويقه باسمك أمر يحتاج إلى تركيز عالٍ في الأول، لأنك تدخل منطقة جديدة عليك، وبصراحة أنا سعدت كثيراً في التمثيل بالتلفزيون.