خاص – شيرين تطرح ألبومها خلال أيام.. موقع بتجرد يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعيداً عن الأزمات الشخصية والعائلية التي تعيشها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، حدّدت شيرين يوم 20 غسطس الجاري موعداً لطرح ألبومها الجديد.

الألبوم يتضمن 9 أغنيات وهي: “عودتني الدنيا، غلطة حياني، بحر العسل، تيجي نبدّل، أشواقي، حيطة مايلة، دي مش أنا، بتمنى أنساك و اللي يقابل حبيبي”.

وتتعاون شيرين عبد الوهاب في الألبوم مع نخبة من صنّاع الأغنيات المصرية ومن بينهم الشعراء: تامر حسين، أحمد المالكي، أحمد عيسى، أيمن بهجت قمر، أحمد عزوز، والملحنين: تامر عاشور، مدين، محمد نور، تامر كروان، والموزين: مدين، توما، النابلسي، نادر حمدي، أحمد عبد السلام وغيرهم.

وتشرف شيرين عبد الوهاب على تفاصيل الألبوم بنفسها، إذ عمدت على اختيار الصور التي سترافق الحملة الدعائية لصدور العمل عبر المواقع الموسيقية.