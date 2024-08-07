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خاص – شيرين تطرح ألبومها خلال أيام.. موقع بتجرد يكشف التفاصيل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعيداً عن الأزمات الشخصية والعائلية التي تعيشها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، حدّدت شيرين يوم 20 غسطس الجاري موعداً لطرح ألبومها الجديد.

الألبوم يتضمن 9 أغنيات وهي: “عودتني الدنيا، غلطة حياني، بحر العسل، تيجي نبدّل، أشواقي، حيطة مايلة، دي مش أنا، بتمنى أنساك و اللي يقابل حبيبي”.

وتتعاون شيرين عبد الوهاب في الألبوم مع نخبة من صنّاع الأغنيات المصرية ومن بينهم الشعراء: تامر حسين، أحمد المالكي، أحمد عيسى، أيمن بهجت قمر، أحمد عزوز، والملحنين: تامر عاشور، مدين، محمد نور، تامر كروان، والموزين: مدين، توما، النابلسي، نادر حمدي، أحمد عبد السلام وغيرهم.

وتشرف شيرين عبد الوهاب على تفاصيل الألبوم بنفسها، إذ عمدت على اختيار الصور التي سترافق الحملة الدعائية لصدور العمل عبر المواقع الموسيقية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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