شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حجز تذاكر حفل تامر عاشور فى مرسى مطروح ضمن ليالي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح موقع "تذكرتى" تذاكر حفل تامر عاشور، الذي يقام ضمن حفلات ليالى مصر فى مرسى مطروح، يوم 15 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وشهدت حفلات ليالى مصر انطلاقة قوية، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم، ثم أحيا كايروكى حفلا جماهيريا ضخما يوم 13 يوليو في الإسكندرية مع فريق ديسكو مصر.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.



تامر عاشور



