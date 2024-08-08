ياسمين عبد العزيز تتعاون مع هذا النجم مجدّداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم قرار الفنانة ياسمين عبد العزيز إيقاف التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد، والذي تنافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل 2025، حِداداً على المنتجين الأربعة الذين قضوا في حادث سير مروّع على طريق الضبعة، إلا أنها استقرت على النجم الذي سيشاركها في بطولة المسلسل.

وعلمت “لها” أن ياسمين قررت التعاون للمرة الثانية مع النجم كريم فهمي ليقف بطلًا أمامها في المسلسل، بعد مضي أربع سنوات على تعاونهما في مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي عُرض في رمضان 2020.

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة “سينرجي”، ومن المقرر الاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ياسمين تعيش حالياً فترة حِداد على أرواح المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين كانوا يشرفون على المسلسل.

ويبدو أن ياسمين عبد العزيز قررت استغلال الكيمياء التي بينها وبين كريم فهمي، بالإضافة الى نجاحهما في مسلسل “ونحب تاني ليه”، حيث يشاركها أيضاً في بطولة المسرحية الجديدة التي تعود بها الى المسرح بعد غياب سنوات عدة، ومن المقرر عرضها في السعودية.