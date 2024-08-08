ألفت عمر: خالد يوسف مخرج واقعي وأعماله بتلمس مشاكل الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة ألفت عمر، إن سر نجاح المخرج خالد يوسف، إنه واقعي أكثر وأعماله الدرامية والسينمائية تلمس الجمهور ومشاكلهم إلى حد ما، مؤكدة أنه من أهم المخرجين الموجودين في مصر وله أعمال سينمائية عظيمة.

ظهرت "ألفت عمر"، في لقاء تلفزيوني على قناة "الحياة"، من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، وتحدثت، قائلة: "خالد يوسف مدرسة تانية واقعي أكثر وحاسس بمشاكل الجمهور والناس، عكس المخرج الراحل يوسف شاهين الذي لم يمر بتجربة مثل التي مرت علينا في 2011 واللي حصل فيها من أحداث سياسية".

وأضافت: "خالد يوسف بيحط الواقع اللي موجود في المجتمع بشكل أو بأخر في الدراما بتاعته وده كان واضح في فيلم هي فوضى، لأنه مخرج مختلف، عنده الحماس والحب بتاع الشغلانة وحب إخراج العمل، بيساعد الممثل كان يكون صادق في أدائه التمثيلي، ولو هربان منك الإحساس اللي هو عايزة وإنتي مش حساه لسة، في جملة واحدة يقولهالك تبصي تلاقي نفسك حسيتي وفهمتيه".

وتابعت: "في مخرجين شاطرين بس معندهمش طريقة وفكرة توصيل المعلومة والإحساس للممثل بسرعة".

وعن مشاركته في مسلسل "سرة الباتع"، أوضحت: "أنا فرحت إني هشتغل معه خالد يوسف في سره الباتع، وأي حد يحب يشتغل مع خالد يوسف، وأول ما قالي على الدور قولتله انا جاية ومن غير ما أقرأ السيناريو طلبت أشتغل في سره الباتع لأنه مسلسل مهم يؤرخ مرحلة مهمة في مصر".

وتنتظر ألفت عمر عودة تصوير مسلسلها الجديد "فوبيا"، والذي يشارك في بطولتها: نرمين الفقي، ألفت عمر، أمير صلاح الدين، غادة طلعت.

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