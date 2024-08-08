بالفيديو.. لحظة وصول راغب علامة الساحل الشمالي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشر الفنان راغب علامة فيديو قصير له لحظة وصوله إلى مطار العلمين، وتوجهه للساحل الشمالي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

وظهر علامة خلال الفيديو وهو يغادر المطار ويستقل سيارة خاصة متوجها إلى الفندق، وعلق: " مرحبا بالساحل".

واستقبل الفنان راغب علامة الجمهور بترحاب شديد، وكذلك من متابعيه عبر انستجرام، وجاءت تعليقاتهم كالتلي: " نورت مصر"، " الحمدلله على سلامتك يا أسطورة نورت مصر"، أميري يا حبيبي انت"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن الفنان راغب علامة أحيا حفلا ساهرا في العام الماضي 2023، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وشاركته الحفل النجمة نانسي عجرم.