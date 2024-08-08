بالفيديو.. أحمد سعد يستقبل السقا في برنامج "بيت السعد" بأغنية "بحبك يا صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حل الفنان أحمد السقا، مساء اليوم الأربعاء ضيفا على برنامج "بيت السعد"، من تقديم الفنان أحمد سعد والفنان عمرو سعد، من إخراج محمد سامي.

واستقبل المطرب أحمد السعد، الفنان أحمد السقا، في برنامج "بيت السعد" بأغنية بحبك يا صاحبي.

في كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفا جديدا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، منة شلبي، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

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