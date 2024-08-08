بالصور.. كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها داخل المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة الشابة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، داخل المتحف المصري الكبير.

ونشرت "كارمن" مجموعة صور لها بإطلالة مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت:"كارمن في المتحف المصري الكبير".

وظهرت كارمن بإطلالة جذابة مرتدية فستان أبيض طويل "جمبسوت".

وعلق رواد "انستجرام"، على الصور، كالتالي: "سلطان المزاج حضر"، "جمالك مش طبيعي ايه الحلاوة دي"، "جرعة زائدة من الحلاوة"، "جمالك جمال مش عادي".

View this post on Instagram A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman)

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، أحدث أغانيها بعنوان "حبايب قلبي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

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