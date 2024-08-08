بالصور.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "داليا" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أخطائك هي أخطائك امتلكهم.. إنها الطريقة الوحيدة للنمو!... ومع ذلك أخطائك لا تحددك أبدًا".

وظهرت داليا البحيري مرتدية فستان مميز باللون البيج منقوش بخطوط سوداء، أبرز جمالها وأناقتها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت تعاليقاتهم، كالتالي: "قمر وجميلة جدًا"، "قمر يا دولي"، "أجمل فنانة"، "القلب الطيب"، "ملكة جمال الدنيا كلها"، "ايه الشياكة والجمال والأناقة دي"، قمر طول عمرك".

كانت الفنانة داليا البحيري، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت عن تفاصيل الإساءة التي تعرضت لها، واللجوء إلى الإجراءات القانونية

وكتبت، داليا:" أعلن أنا الفنانة داليا البحيري رداً على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم بعنوان ( أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن )، والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت وضد الإعلامي (أحمد دياب)، على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم في شهر أغسطس 2024 وفوضت مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية "

اقرأ أيضا..

"يجب حمايتها حتى لو من نفسها".. والد حسام حبيب يوجه رسالة بشأن شيرين عبدالوهاب

وفاة الريجيسير المصري أحمد حسن