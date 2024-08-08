شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف: مسرحية "سامبو جنن رامبو" خطفتنى من أول لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نادر أبو الليف عن مسرحية "سامبو جنن رامبو" التي يشارك في بطولتها مع عدد من النجوم منهم الفنانة شيرين والفنان علاء زينهم وشريف نجم، إنه مغرم بالعمل المسرحى وأن هذه المسرحية قد خطفته من أول وهلة.

وأضاف أبو الليف أنه سعيد بالانضمام إلى فريق العمل بجوار نجوم كبار في عالم المسرح، ومسرحية "سامبو جنن رامبو" من إخراج أيمن خطاب، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ومن المقرر عرضها اليوم الخميس على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

مسرحية سامبو جنن رامبو

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، وشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.