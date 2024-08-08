شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "سامبو جنن رامبو" لـ شريف نجم وشيرين وأبو الليف.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان شريف نجم نجل الفنان الراحل محمد نجم، لعرض مسرحيته الجديدة "سامبو جنن رامبو" المقرر افتتاحها اليوم الخميس، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

تدور أحداث مسرحية "سامبو جنن رامبو" حول شخصية سامبو مكانيكى سيارات يتورط مع زوجة إحدى رجال الأعمال الكبار فى عملية نصب كبرى على شقيق رجل الأعمال وتتوالى الأحداث بكشف سلوكيات هذة الطبقة الرأس مالية المزيفة.

تعرض مسرحية "سامبو جنن رامبو" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ويشارك في العرض المسرحي عدد من الفنانين من بينهم شريف نجم وشيرين ونادر ابو الليف وعلاء زينهم ومحمد نصر ورودينا، والمسرحية من تأليف شريف عوض وإخراج أيمن خطاب

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف نجم على المسرح كانت بمشاركة والده الفنان الراحل محمد نجم "الأونطجى" والتى شهدت أخر عروض والده الراحل قبل رحيله، وناقشت المسرحية قضية النصب والاحتيال بقالب كوميدي ساخر.