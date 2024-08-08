طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف عن مفاجأة بخصوص أزمتها الأخيرة

قال نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان، والطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، إن التزام المريض النفسي بتعليمات الطبيب هي أولى خطوات الشفاء، وأن الدعم الاجتماعي للمريض من الأشياء المؤثرة جدًا في حياته العلاجية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن كثرة الحديث مع المريض النفسي عن أزمته، تعرقل مراحل علاجه.

وتابع نبيل عبدالمقصود: الشباب لا يمتلكون ثقافة عن المخدرات ويعتزلون المجتمع بعد الدخول في هذه البوتقة، وهذه التغيرات لا بد من إصلاحها وعودتها إلى مسارها الطبيعي.

وأكمل: أقرب شخص إلى الشخص المتعاطي للمخدرات؛ هو الوحيد القادر على إصلاحه وتهذيبه وتوجيه النصائح له، دون التهور والدخول في مغالطات عنيفة، بعيدًا عن مشاركة الأب في هذه العملية.

واستكمل أستاذ علاج السموم: نسبة تعاطي المخدرات في مصر تصل إلى 20%، ونسبة الإدمان تصل إلى 3%، فهناك أعداد كبيرة دخلت في هذه البوتقة دون شعور.

ووجه نبيل عبدالمقصود رسالة إلى جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلًا: «اقفوا جمبها وساعدوها، وخليكوا داعمين ليا، وإن شاء الله هترجع قريب بأغاني جديدة وهتكون أقوى من الأول».

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