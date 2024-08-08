محمد صبحي ينتقد مقارنته بعادل إمام

وجه الفنان محمد صبحى رسالة خاصة مليئة بالمحبة إلى الزعيم عادل إمام، وذلك خلال حلوله ضيفًا بإحدى الندوات في دار الأوبرا المصرية، على هامش الدورة الـ 17 من مهرجان المسرح القومي.

محمد صبحى يعلق على المقارنة بينه وبين الزعيم

وقال محمد صبحي: إن الزعيم عادل إمام ظاهرة فنية وحدث فني لن يتكرر مرة ثانية، وقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة، وسوف تبقى خالدة دائمًا في قلوب وعقول الجمهور، وانتقد «صبحى» محاولات المقارنة بينه وبين الزعيم قائلًا: «إن لكل منا مسيرة مختلفة في المسرح والسينما ولا تقاس بالكم».

وأضاف: «أنا عملت في المسرح 32 مسرحية كلهم قفلتهم بالعافية، وكان وقتها الجمهور واقف على باب المسرح ومنهم مسرحية وجهة نظر، دامت لمدة أربع سنين، وماما أمريكا كمان كملت خمس سنين».

آخر أعمال محمد صبحى

وفي سياق متصل كان آخر أعمال محمد صبحي مسرحية «عيلة إتعمل لها بلوك»، وشاركه البطولة عدد من النجوم، منهم وفاء صادق، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، ومن تأليف مصطفى شهيب.

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