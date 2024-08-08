شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض "السندباد" للنجم كريم عبد العزيز اليوم فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الخميس عرض مسرحية "السندباد" للنجم الكبير كريم عبد العزيز، على مسرح "يو"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، حيث يستمر عرض المسرحية لثلاث ليال متتالية من الخميس إلى السبت المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجم كريم عبد العزيز، كل من: نيللي كريم، ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

ومن جانبه قال محمد زيزو مؤلف مسرحية السندباد، إن قصة المسرحية دمها خفيف، وحاولوا فيها المزج بين الدراما والكوميديا والاستعراض والفانتازيا، موضحا أن القصة ليست لها علاقة بقصة السندباد المعروفة ولكنها لشخصية رجل مصري يعود بالزمن لعصر السندباد وتحدث مفارقات كوميدية.

وأضاف محمد زيزو، أن هناك مفارقات كوميدية في مسرحية السندباد حتى الوصول لنهاية العرض و"حاولنا نعمل الشغل بحرفية كبيرة حتى يليق بشكل وأداء النجم كريم عبد العزيز"، مشيرا: "سنرى قصة جديدة لم تعرض من قبل، وهذه المسرحية تشهد مشاركة الفنان كريم عبد العزيز لأول مرة على المسرح منذ 22 سنة، وحاولنا في المسرحية إدخال مزيد من الدراما والكوميديا".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.