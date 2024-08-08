شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم كيت وينسلت بجائزة الأيقونة الذهبية فى مهرجان زيورخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تضيف النجمة العالمية كيت وينسلت شارة أخرى إلى مجموعتها الطويلة من الأمجاد، وبحسب مجلة Variety، من المقرر أن يتم تكريم ممثلة تيتانيك في مهرجان زيورخ السينمائي هذا العام.

وستتسلم الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا جائزة الأيقونة الذهبية خلال المهرجان الذي يبدأ في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2024.

وقال كريستيان يونجين، المدير الفني لمهرجان زيورخ السينمائي: "إن كيت وينسلت هي أيقونة حقيقية للسينما وتتألق من خلال تنوعها في أفلام الاستوديوهات الكبيرة وكذلك الإنتاجات المستقلة الصغيرة"، أضاف. "إن اختيارها متعدد الأوجه للأدوار ومسيرتها الطويلة في هوليوود يجعلها المفضلة لدى الجماهير من أجيال متعددة."

وعلاوة على ذلك، من المقرر أيضًا أن تقدم الممثلة أحدث أفلامها "Lee"، والذي من المقرر أن يصدر في 13 سبتمبر 2024.

الفيلم عبارة عن دراما بريطانية عن السيرة الذاتية مستوحاة من لي ميلر، المصور والمصور الصحفي الأمريكي في القرن العشرين.

في الفيلم، ستلعب وينسلت دور لي ميلر، التي تواجه مخاطر الحرب العالمية الثانية والتمييز الجنسي أثناء توثيق الأحداث الرئيسية في زمن الحرب لمجلة فوغ البريطانية، بصرف النظر عن التمثيل، تلعب الممثلة أيضًا دورًا رئيسيًا كمنتج مشارك في الفيلم، كما ستحضر إليزابيث لي ميلر عرض فيلمها مع ابنها.