شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض السندباد.. مواقف كوميدية تعرض لها كريم عبد العزيز فى مسرحية حكيم عيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز، ثلاثة أيام متتالية بداية من اليوم الخميس 8 حتى 10 أغسطس، حيث ينتظر جمهور النجم كريم عبد العزيز عرض المسرحية ومشاهدته على خشبة المسرح مرة أخرى بعد مسرحية حكيم عيون التى قدمها فى 2001، ومن المواقف الكوميدية التى كان تعرض لها النجم كريم عبد العزيز على المسرح مع النجم أحمد حلمى أنه من كثرة الهزار والضحك كان ينسى جمله وفى مرة وقت عرض المسرحية قال لحلمى "كفاية ضحك نستنى كنت هقول إيه"، ومن المواقف الأخرى التى كان يرويها النجم كريم عبد العزيز بسبب الهزار تسبب فى كسر رجل صديقه حلمى وقتها، وكان أحمد حلمى يقدم المسرحية بالجبس مما كان يجعل كل الحضور يضحكون حتى بعد تعافيه كان يخرج والجبس فى رجله لأنهم تعودواعلى شكله.

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فنتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.