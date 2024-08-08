شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أبو بكر عزت: «والدى كان بيذاكر أدواره فى كشكول زى التلميذ» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتب الصحفية سماح أبو بكر عزت ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت، إنها تفتقد والدها كثيرا، موضحة: «سأتحدث عنه كإنسان أكثر منه فنان، فقد كان إنسانا غير عادي، كان إنسانا متسامحا للغاية ولديه قناعة بأننا لا يجب أن نغضب من أحد أو نثير المشكلات».

وأضاف عزت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين: «كان إنسانا له مواقف لا تنسى مع كل من تعامل معهم».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «علمني أن شفرة الفن السحرية بأن يظل الإنسان محتفظا بطفولته على الدوام، وهو ما قربني بشكل أكبر من مجال أدب الأطفال، شجعني، وكان سعيدا باختياري».

وواصلت: «والدي لم يحب أن يتصدر المشهد في أي شيء قدمته، وهذا شيء أقدره فيه كثيرا، كان فنانا بجد والجمهور يصدقه، فقد جسد شخصية حلاق في حي شعبي بفيلم فوزية البرجوازية، وباشا في مسلسل زيزينيا، وجسد دورا بشعا في فيلم المرأة والساطور وحصل بسببه على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الممثل، وبالتالي، كان فنانا متعدد الأوجه، وكنت أراه يذاكر كالتلميذ.. كان بيجيب كشكول وينقل الدور بتاعه ويذاكره وينزل بنفسه يختار ملابس الدور».