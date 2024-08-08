إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينّا بعد تهديد إرهابيّ خطير

في خطوة شكّلت صدمة لجمهورها، تمّ إلغاء حفلات الفنّانة تايلور سويفت الثّلاث في فيينّا بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهم على صلة بمؤامرة إرهابيّة مزعومة.

جاء هذا الإعلان يوم الأربعاء، مع تأكيد السّلطات النّمساويّة الاعتقالات والتّهديد المحتمل.

كان من المقرّر أن تقيم سويفت حفلها في ملعب إرنست هابل في فيينّا أيّام ٨ و٩ و١٠ آب/أغسطس الحاليّ.

وتمّ تأكيد الإلغاء من قبل شركة Barracuda Music، المروّجة للحفلات الموسيقيّة في النّمسا.

وكتبت الشّركة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ: “مع تأكيد المسؤولين الحكوميّين عن هجوم إرهابي مخطّط له في ملعب إرنست هابل، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثّلاثة المقرّرة من أجل سلامة الجميع”.

وشملت الاعتقالات، التي جرت صباح الأربعاء، مواطنًا نمساويًّا يبلغ من العمر ١٩ عامًا ومشتبهًا به آخر تم اعتقاله في وقت لاحق من اليوم نفسه.

حدّدت الشّرطة النّمساويّة الشّاب البالغ من العمر ١٩ عامًا بأنه متعاطف مع تنظيم الدّولة الإسلاميّة، وقد تعهّد بالولاء لزعيم التّنظيم في أوائل يوليو.

وتعتقد الشّرطة أنّ المشتبه بهم قاموا بإجراءات تحضيريّة محدّدة لهجوم إرهابيّ وتمّ تخزين متفجّرات مشبوهة في منزل الشّاب البالغ من العمر ١٩ عامًا في “تيرنيتز” النّمسا السّفلى.

المواد الكيميائيّة التي تمّ العثور عليها في منزل المشتبه به هي حاليًّا قيد التقييم.

ولم تكشف السّلطات عن معلومات مفصّلة عن المشتبه به الثّاني ولكن يعتقد أنّ كلا الشّخصَين قد تحوّلا إلى التطرّف عبر الإنترنت.

التّحقيقات مستمرّة لتحديد المدى الكامل لخططهما وأيّة تهديدات إضافيّة.

أشار رئيس شرطة فيينّا، جيرهارد بورستل، إلى أنّه من المتوقّع أن يحضر ما يقرب من ٦٥٠٠٠ شخصٍ كلّ حفلة من حفلات سويفت، مع توقّع ٢٢٠٠٠ معجب إضافيّ خارج المكان.

سيحصل المعجبون الذين اشتروا تذاكر للعروض الملغاة على المبالغ المستردّة تلقائيًّا خلال أيّام العمل العشرة القادمة وفقًا للشّركة المنظّمة للحفل.

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عروض سويفت المقرّرة التالية هي جولة لمدة خمس ليالٍ في استاد ويمبلي في لندن في الفترة الممتدّة من ١٥ إلى ٢٠ آب/أغسطس، ممّا يمثّل المحطّة الأخيرة من المحطّات الأوروبيّة من جولتها العالميّة.