الليلة.. عرض فيلم "بنات ألفة" على art

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعرض قناة art الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم التونسي "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، تأليف وإخراج كوثر بن هنية.

الفيلم روائي وثائقي عن قصة حقيقية ويسلط الضوء على الفترة من عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠٢٠ حيث يدق ناقوس الخطر لتنبيه الآباء حول الأخطار التي تهدد أبناءهم وكيف ينقذونهم من خطر الجماعات المتطرفة، وذلك من خلال قصة السيدة "ألفة الحمراوي" وهي أم ل ٤ بنات، انضمت ابنتاها المراهقتان إلى تنظيم داعش في ليبيا.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب هند صبري، كل من نور القروي، إشراق مطر، بالإضافة إلى أبطال القصة الحقيقية ألفة الحمراوي وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي.

جدير بالذكر أن الفيلم تشارك قنوات ART في انتاجه وترشح لجائزة الأوسكار ال ٩٦، وبدء مسيرته في المهرجانات السينمائية العالمية من خلال عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان كان حيث حصد ٣ جوائز، كما حاز على الكثير من الجوائز الأخرى خلال مشاركته في العديد من المهرجانات منها بروكسيل ودينفر وميونخ والبحر الأحمر بجدة وأسوان لأفلام المرأة.

الفيلم يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويعاد السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.