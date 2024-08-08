شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تبحث عن منزل جديد في بيفرلي هيلز وسط تزايد شائعات انفصالها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز للبحث عن منزل آخر في بيفرلي هيلز هذا الأسبوع وسط انهيار زواجها من بن أفليك، حيث ظهرت جي لو البالغة من العمر 55 عامًا ترتدى قميصًا أنيقًا بأزرار وسروالًا واسع الساق مخططًا بمهارة للقيام بجولة في منزل بقيمة 22 مليون دولار، بعد أن اضطرت إلى تقليص حجم القصر الذي اشترته مع الممثل البالغ من العمر 51 عامًا والذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار.

في حين شوهد أفليك (51 عاما) يقضي عطلة نهاية الأسبوع على دراجة كهربائية زرقاء، حيث تخلى عن ملابسه الرسمية واختار قميص Red Hot Chillies وجينز رمادي وسترة جلدية، وتم تصويره بدون خاتمه وهو يقود مسرعا في وضح النهار في لوس أنجلوس.

ورغم محاولات تماسكها أمام الكاميرات بعد انباء الانفصال إلا أن لوبيز حزينة عندما خرجت مع طفلتها إيمي، 16 عامًا، في قميص أسود واسع وسروال كريمي عالي الخصر بعد عودتها إلى لوس أنجلوس من إقامة طويلة في هامبتونز.

أما بالنسبة لشائعات الطلاق الوشيكة، فقد كشفت صحيفة ديلي ميل أن الوثائق "تم الانتهاء منها، ولكن لم يتم تسليمها بعد".

وكان قد دخل بن أفليك إلى عصره الجديد بمظهر جديد وعقار جديد في لوس أنجلوس يمكن تحويله بسهولة إلى مكان مخصص للعزوبية، حيث أفادت مجلة People أن نجم باتمان، البالغ من العمر 51 عامًا، شوهد في عطلة نهاية الأسبوع بتصفيفة شعر جديدة وسترة جلدية بينما كان يقود دراجته الكهربائية الزرقاء.

وحافظ أفليك على مظهره الرائع مع تي شيرت من Red Hot Chili Peppers، وجينز رمادي، كما تخلى عن خاتم زواجه لركوب الدراجة أثناء النهار.

تأتي هذه النزهة النهارية بعد أن قيد نفسه بالروتين من المنزل إلى المكتب لعدة أشهر منذ أن بدأت شائعات طلاقه الوشيك.

كانت زوجته جنيفر لوبيز لا تزال تقضي إجازتها إلى جانب الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الأسرية في هامبتونز، باستثناء أن أفليك لم يكن في أي مكان بالقرب منها، حتى في عيد ميلادها الخامس والخمسين.

على الصعيد المهني، يعمل أفليك على الجزء الثاني من فيلمه The Accountant 2. أما بالنسبة لحياته العاطفية، فيبدو أنه لن يكون هناك عودة للوراء بعد أن نقل أغراضه من منزل زوجته ولوبيز الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار في غيابها، وهو ما يعد أيضًا الآن للبيع.