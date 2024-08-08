حورية فرغلي تستطلع آراء جمهورها في أدوارها الفنية

استطلعت الفنانة حورية فرغلي، آراء جمهورها حول الشخصيات التي لعبتها في أعمالها الفنية السابقة سواء الدرامية أو السينمائية، لكي تتعرف منهم على الشخصية التي أحبوها وتعلقوا بها.

انقسام الآراء

وشاركت حورية فرغلي ، صورة مجمعة عبر صفحتها على "انستغرام"، ظهر من خلالها الشخصيات التي قدمتها، وعلقت بالقول "شاركنا برأيك حبيت الفنانة حورية فرغلي في انهي دور اكتر.. ياسمينا في مسلسل مملكة الغجر، روح في مسلسل ساحرة الجنوب، كاميليا في مسلسل حكايات بنات، فجر في فيلم كلمني شكراً".

ولقي منشور حورية فرغلي تفاعلاً كبيراً ، من قبل متابعيها الذين انقسموا في تعليقاتهم حول الشخصية المحببة لديهم بين من اختار" ياسمينا وكاميليا"، "روح ..من أغرب وأنجح الأدوار"، " وكل الأدوار بس كاميليا اكيد".

أعمال فنية منتظرة لـ حورية فرغلي

على جانب آخر تنتظر الفنانة حورية فرغلي، عرض مسلسل " سيما ماجي" إذ تجسد من خلاله شخصية تدعى "ماجي" وهي طبيبة، ولكن تعاني من سوء الحظ سواء في الزواج أو حتى الإنجاب، هذا الأمر دفعها للزواج أكثر من مرة بحثاً عن الحب الحقيقي، كما تشارك أيضاً مع النجمة إلهام شاهين والمخرج خالد الحجر في فيلم "الحب كله"، ولديها مشاركة أخرى لها في فيلم "المدرسة".

أحدث الأعمال الفنية لحورية فرغلي

وشاركت مؤخراً النجمة حورية فرغلي في عمل مسرحي يحمل اسم رابونزل بالمصري، وتحدثت حورية في لقاء سابق لها مع كاميرا "سيدتي" عن مشاركتها في هذه المسرحية، قائلة إنها شعرت بخوف شديد من هذه المسرحية لأكثر من سبب منها، مواجهتها للجمهور بعد فترة طويلة، إلى جانب أن مسرحية "رابونزل بالمصري" تمثل أولى تجاربها في عالم المسرح، إضافةً إلى مشاركة عدد من الأطفال بهذه المسرحية، لافتة إلى أن العمل مع الأطفال مختلف تماماً ويحتاج إلى تركيز.

وأردفت بالقول: "الأطفال لا يمكن الاستهانة بهم، لأنهم يعرفون جيداً قصة رابونزل، وأي خطأ ستقع فيه أمامهم يدخلك في إحراج معهم

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