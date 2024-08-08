محمد رمضان يتحدّث عن الوساطة الفنية.. تعليق يثير جدلاً بين متابعيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من حفله الأخير، ظهر فيه وهو يغنّي أغنيته “مصباح علاء الدين” أثار به الجدل بين جمهوره، بتعليقه الغريب عليه، حيث كتب قائلاً: “ماكنش ليا واسطة”، ليتفاعل معه عدد كبير من المتابعين بتعليقات منها: “عشان كده أنت القدوة”، “بابا المجال”، “محمد رمضان النجم الأول في مصر والوطن العربي”… فيما تساءل بعض المتابعين عن سرّ التعليق، وهل هناك أمر يستدعي ذلك!

وكان محمد رمضان قد فاجأ جمهوره بالتراجع عن القرار الذي أعلنه قبل أيام بعدم مشاركته في دراما رمضان 2025، ليؤكد أنه سيخوض المنافسة الرمضانية بعمل فني جديد.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ظهر فيها وهو يوقّع العقد الخاص بالمسلسل، والذي من المقرر أن تنتجه مجموعة قنوات mbc، ليعرض عليها، وعلّق رمضان على الصورة بشعار mbc: “رمضان يجمعنا”.

وفي جانب آخر، يحيي محمد رمضان حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، غداً الجمعة 9 آب (أغسطس)، وذلك بعد تألقه الأسبوع الماضي في حفل “بورتو مارينا غولف”.

ونشرت الشركة المنظّمة لحفل رمضان في الساحل الشمالي البوستر الرسمي للحفل، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام”، وعلّقت عليه بالقول: “في التاسع من أغسطس، سيأخذ محمد رمضان المسرح إلى مستوى جديد كلياً في الساحل الشمالي”.