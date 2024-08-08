أحمد السقا يكشف عن أول صفعة في حياته.. لن تصدقوا ما حصل معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج “بيت السعد”، الذي قدّمه الشقيقان عمرو سعد وأحمد سعد، عبر قناة mbc الفضائية، ومنصة “شاهد” الإلكترونية.

وخلال الحلقة، روى السقا قصة تعرّضه للضرب وهو صغير، بعدما سأله أحمد سعد عمّا إذا كان قد تعرّض للضرب في حياته.

وقال أحمد السقا إنه تعرّض للضرب كثيراً، ومنها مرة لا ينساها وهو صغير، حيث قال: “كنت راجع من الغيط في البلد بالليل فأنا كنت راكب الجاموسة اللي بتسوق القطيع دي قدام واتخانقت ساعتها أنا وحد”. وأضاف: “أول لما اتخانقت لقيت القرية كلها جايين عليا وبيضربوني بجريد النخل وكان عندي حوالي 16 سنة والعلقة دي ما انسهاش في حياتي”.

كما حكى قصة صفع والده له وهو طالب، قائلًا: “أنا انضربت قلم واحد من أبويا وأنا في الجامعة عشان شديت مع والدتي”. وتابع: “أنا اتعلمت فرنساوي بالسمع من والدي ووالدتي وهما بيتكلموا مع بعض وأمي بتتكلم 6 لغات”.

وأضاف السقا: “حصلت مشادة وكنا ساكنين في الخامس وشديت وقولت هنط من فوق فوالدي قرّب مني وقالّي نط وهعتبر إني ما خلفتش غير أختك… لقيت أبويا قرّب مني وضربني بالقلم لدرجة إن عندي ودن دلوقتي سمعها تقل بسبب القلم واستغربت لأن أبويا الله يرحمه كان بيحبني جداً… والدي قالّي أنا ما ضربتكش عشان زعقت لأمك، أنا عارف إنك متربّي، لكن أنا ضربتك عشان أنت قلت هنط وما نطتش… أنا عمري في حياتي ما ضربت ولادي… وأنا والدي مشكّل جزء كبير من وجداني”.

وتطرق الحوار في البرنامج الى “جدعنة” أحمد السقا وحرصه على حضور أغلب الجنازات للتعزية، وقلّة مشاركته في الأفراح والمناسبات، ليعلّق قائلًا: “ربنا ما يحوجني لحد ولا يحوج حد ليا، أنا بطبعي ممكن ماجيلكش فرح، ممكن أعتذر عن عيد ميلاد، بس دا طبع فيّ، لو حد حبيبي في شدة، أنا مقدرش مابقاش جنبه”، وقاطعه أحمد سعد قائلاً: “وأنا والله العظيم، ما أقدر أبقى جنبه، أنا عندي مشكلة في إني أعمل الواجب”، ليردّ عليه السقا: “لازم تتخلص من العادة دي عشان تلاقي حد يقف جبنك”.