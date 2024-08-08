سرّ يُكشف للمرّة الأولى عن حنان ترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج خالد الحجر أسراراً عن فيلم “حب البنات”، الذي أخرجه قبل أكثر من 20 عاماً وقامت ببطولته الفنانات: ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة.

وكشف الحجر سرّاً جديداً عن حنان ترك قبل تصوير الفيلم، حيث قال: “حنان ترك اعتذرت عن فيلم “حب البنات” قبل ما نصوّره، والسبب إنها كانت في صراع بين إنها تلبس الحجاب أو لأ، وقررت إنها هتتحجب، ثم عادت عن قرارها وقدمت الفيلم مرتديةً باروكة”.

يُذكر أنه أثير خلال الفترة الماضية جدل كبير بعد انتشار أخبار عن مطالبة حنان ترك للشركات المنتجة لأفلامها بحذف كل تلك الأفلام، وهو ما نفاه مصدر مقرّب من الفنانة المصرية المعتزلة في تصريحات صحافية، مؤكداً أن لا صحة لما تردّد حول تبرّؤها من أعمالها الفنية بعد ارتدائها الحجاب والاعتزال، مشيراً إلى أنها لم تحاول حذف الأعمال التي قدّمتها قبل أن تتحجّب، بالقول: “بتكون مبسوطة لما بتشوف أعمالها متداولة لحد النهاردة، وكانت سعيدة بعرض فيلم “حب البنات” في سينما “زاوية” منذ عدة أشهر، ومعملتش حاجة تخجل منها أو أعمال جريئة”.

فيلم “حب البنات” عُرض في عام 2004، وشارك في بطولته كلٌ من: ليلى علوي، حنان ترك، هنا شيحة، أحمد عز، أحمد برادة، أشرف عبد الباقي…، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج خالد الحجر.