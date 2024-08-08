سمية الخشاب تواصل إثارة الجدل والجمهور يهاجمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر الفنانة سمية الخشاب في توجيه رسائلها المثيرة للجدل الى طلاب الثانوية العامة عبر حسابها الرسمي في موقع “X”، بعد ظهور نتائج الامتحانات قبل يومين، وكان آخر تلك الرسائل واحدة مازحت فيها طلاب الثانوية العامة إلا أنها أثارت جدلاً كبيراً بين الجمهور، حيث وجّه إليها البعض انتقادات حادّة مؤكدين أن رسالتها هذه تحضّ على قطع صلة الرحم.

وكتبت سمية في رسالتها قائلةً: “احترسوا من العمام والعمّات عشان لو عندهم عيال في ثانوية عامة زيكم هيتصلوا عشان “يتطمنوا” وهما حرابيق عايزين يشمتوا”.

وانقسمت تعليقات متابعي الخشّاب بين مَن اتفق معها في ما قالته ومَن هاجمها مؤكداً أنها بذلك تدعو الى قطع صلة الرحم.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت الجدل برسالة إلى طلبة الثانوية العامة، أشارت فيها إلى أنه في النهاية سوف يعمل كلٌ منهم في مجال آخر مختلف تماماً عن تخصّصه ومعاكس لما كان يحلم به.

وقالت الخشاب في رسالتها: “روقوا وانبسطوا محدّش واخد منها حاجة، هتنجحوا وتتخرّجوا وهتلاقوا نفسكوا بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم، عشان كدة بقولّكم متزعلوش على أي حاجة وربنا يوفّقكم”.