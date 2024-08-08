شيرين تردّ على تصريحات حسام حبيب وتكشف المستور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تصريحات طليقها الفنان حسام حبيب، والتي هدّدها فيها بحبسها بعد اتّهامها له بأنه سرق منها مبلغ 200 ألف دولار.

وقالت شيرين: “بطّل بقى عشان شكلك بقى وحش، الناس بتحبني عشان مكتوب في ورقة جوازي إن مهري 60 قرش، أنا طمّاعة إزاي؟، أنت دلوقتي اللي بتاكل في لحم الست اللي كانت مراتك، بس ببلاش، أعرف ربّنا الأول وبعدين اتكلّم عليه، أنا متهمتوش إنه سارق مني خزنة، وأنا بعتاله 200 ألف دولار”.

وأضافت: “أما بالنسبة للمستوى اللي بيتكلم عنه إنه متعلّم وقارئ، فأنا بقولّه الناس الشعبية اللي من القلعة هما دول اللي جدعان اللي متربيين وميقبلوش إن مراته تصرف عليه، وبشهادة كل الناس وحتى رضوى الشربيني قالتها، إيه الشغلانة دي عشان نشتغلها، 6 سنوات مبيدفعليش 100 جنيه مصروف. وبالنسبة إنه بيقول أنقذوني منها، مفيش راجل من ضهر راجل يقول كده، مش يوطّي ويبوس الأيادي، ويقول هموت من غيرك، وقال أنا بحبها أكتر من كرامتي، وكل مرة برجع عشان بيصعب عليا وبيعيط وبيركع وبيتنازل”.

وأردفت شيرين بالقول: “أنا انتهيت، كان واخدني شمعة منوّرة وعندي شغلي وناجحة، بقالي 6 سنوات مش عارفة أنزّل أغنية من غيرته، وعملتله ستوديو، الحمد لله ربنا فرجها عليا لما سبته وهنزّل أغاني الأسبوع الجاي… كل الناس فاهمة إن اللي بيعمل الشويتين دول هما اللي متعلّمين، ومبيقبلوش إن ست تصرف عليه 6 سنوات، أنا اللي بنت الناس وبنت القلعة وأتشرّف إني منهم، واتكلّم عِدل لما تيجي تتكلم عنهم جزمتهم على دماغي”.

وعن هوية الشخص الذي سرقها، قالت شيرين عبد الوهاب: “الشخص ده بيسخّن حسام عشان يلهيه عن الدهب اللي سرقه، وحسام بالفعل جه وقالّي إن الناس اللي شغّالين عندي همّا اللي سرقوا الدهب، وفجأة كده لقيت علبة الدهب الباب بتاعها من فوق مش بتتقفل وهي تقيلة وجديدة، لقيت المفصّلات بتاعتها من كتر العنف اللي أخد الدهب بيه، كسرها، ودي لو مسروقة من عندي في البيت الشغّالة هتاخد سلسلة أو اتنين براحة لكن اللي أخدها أخدها بعنف”.

وتابعت شيرين: “وفي الآخر قالّي الناس اللي عندك حرامية، وزعلت منه جداً ومش سايبني في حالي ومش عايز صحابي يزوروني وبيقولّهم محدّش يزورها ويروحلها، بصفتك إيه أنت مين بيتكلم؟.. مربيلي الرعب أنا وعيالي، وكنت بتّقي شرّه ولما جيت إدّي حسام الفلوس، قولت هيحاسب الشخص ده ولكن محصلش”.

وأضافت: “لن ألجأ للقضاء ولن أحبس أحداً، وعايزه الإعلام هو اللي يجيبلي حقي، وأنا خايفة ومش عارفة أعيش حياتي وبستغيث، ما هو لازم أكلّمه وأتواصل معاه، ملكوش دعوة بالخزنة أنا مسامحاه، أنا عايزه حساباتي فين العربية بتاعتي اتباعت بكام؟، والساعات الرولكس اللي اتاخدت جابت كام، ده جزء من حقه بقى اللي هو إيه حقه؟ إنه كان بيمسك إيدي ويطلّعني على المسرح؟!”.

وأوضحت: “حسام حبيب أخد مني 10 ملايين جنيه مقابل إنه يمسك إيدي ويطلّعني المسرح، ويركب طيارات خاصة ويتخانق فيها، أنا كل شوية بتعاير بالفلوس دي، أنا عايز الفلوس لا مش عايزها، كلّمني وقالّي مش عايز الفلوس دي وهرجع الاستوديو، طب خدتها ليه واتعملّك شيكات بيها ليه؟ عشان أنت بتعاير وبتقول كلام أنا بس اللي أعرفه ولكن الناس مش عرفاه، المحاسب عنده ما يثبت إن له 600 ألف دولار و3 ملايين جنيه عشان كده اتقال الرقم كله بالمصري”.

واختتمت شيرين حديثها بالقول: “ومعاه شخص نصاب عينه يكون مسؤول عن حاجات كتير، وهو ده اللي سرق العربية والخزنة بتاعتي مش حسام، وبعت لحسام فويس قولتله أنا غلطانة في موضوع الخزنة لأني أنا اللي أهملت ومش هحاسبك على الخزنة أساساً، لقيته بيكلّمني بيقولي هو إنتي اتسرق منك دهب؟ قولتله آه، قالي إنتي عارفه إن الشخص ده اشترى لأمي وباعلها عربية بدون ورق، واداله مليون جنيه بتاعت الحلقة اللي عملها في رمضان فجاي يحاسبه على شغله لقى إن حسام مديون له بـ170 ألف جنيه مصري… فين فلوس السنين اللي فاتت؟ ازاي ترشّحلي واحد كده يشتغل معايا 4 سنين وأنت واخد مني 200 ألف دولار ودورك تحاسبه!”.