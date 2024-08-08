كارمن سليمان تتألق بإطلالة كاجوال بيضاء.. إليكم سعرها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها خلال تواجدها في المتحف المصري الكبير.

وظهرت كارمن في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت طقماً باللون الأبيض من العلامة التجارية "Genny"، يتألف من توب ضيقة تعانق الجسد وتحدد الخصر، وبدون حمالات أو كمين، ومكشوفة الصدر، كما أنها مزينة بأحجار الراين الفضية عند الصدر، ويبلغ سعرها 1045 دولار.

ونسقت كارمن التوب مع بنطلون باللون نفسه، جاء بقصة طويلة وواسعة، يبلغ سعره 565 دولار.

وتزينت كارمن بوشاح أبيض طويل، لفته حول عنقها.

وتركت كارمن شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان البرونزية.

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