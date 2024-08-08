شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إحباط هجوم إرهابى.. إلغاء حفلات المطربة الأمريكية تايلور سويفت بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منظمو حفلات المطربة الأمريكية تايلور سويفت فى العاصمة النمساوية "فيينا" إلغاء العروض المقررة لها هذا الأسبوع بعد أن كشفت السلطات النمساوية عن إحباط مؤامرة محتملة تستهدف الحدث.

وذكرت شبكة "يورنويز" الاخبارية اليوم الخميس، أنه كان من المقرر أن تقيم المطربة الامريكية "سويفت" ثلاث حفلات غنائية في ملعب "إرنست هابل" بالعاصمة النمساوية اليوم الخميس وغد الجمعة وبعد غد السبت، ضمن جولتها العالمية "إيراس تور".

وقالت شركة "باراكودا ميوزيك" المسئولة عن تنظيم الفعاليات في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إنه "لسلامة الجميع، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثلاثة".

وأوضحت الشركة أن قرار الإلغاء جاء بناء على "تأكيدات" من المسئولين الحكوميين حول وجود تهديدات محدقة.

يذكر أن السلطات النمساوية قد اعلنت في وقت سابق اعتقال اثنين من المشتبه بهم في إطار تحقيق يتعلق بمؤامرة إرهابية حيث أن أحد المعتقلين، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، تم القبض عليه في ترنيز بجنوب فيينا، بينما ألقي القبض على الآخر في العاصمة.

يذكر أن "فرانس روف" مدير الأمن العام في وزارة الداخلية النمساوية قد اكد أن السلطات كانت على دراية بـ "إجراءات التحضير" لهجوم محتمل و"تركيز الجاني البالغ من العمر 19 عاما على حفلات تايلور سويفت".



وكانت النمسا قد عززت إجراءاتها الوقائية منذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في 2 نوفمبر عام 2020 والذي خلف أربعة قتلى وهو الأول في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1ر9 مليون نسمة.