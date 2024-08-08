ابن آل باتشينو الرضيع يظهر للمرة الأولى.. لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهرت المنتجة نور الفلاح، حبيبة النجم الأميركي آل باتشينو السابقة، وجه ابنهما الرضيع رومان للمرة الأولى يوم الثلاثاء الفائت، والذي يشبه والده إلى حد كبير.

وتحتفظ الفلاح حالياً بحضانة ابنها لكنها تتقاسم حضانته القانونية مع والده الذي وافق على دفع مبلغ 30 ألف دولار شهرياً لدعم طفله.

والجدير ذكره أن آل باتشينو لم يتزوج أبداً ولكنه دخل في علاقات عاطفية متعددة على غرار الفلاح التي صرّحت في شهر تشرين الثاني الفائت أنها “ليست من النساء اللواتي يرغبن بالزواج”.

ولفتت الفلاح في حديث لمجلة فوغ عربية إلى أن “تربية ابنها مع آل باتشينو كانت أعظم مما تخيلته على الإطلاق”.

وتحدثت أيضاً عن ابنهما وقالت: “لقد كان رومان أعظم هدية من الله، أنظر إليه كل يوم وأعلم أنني محظوظة جدًا”.