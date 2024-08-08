ليوناردو دي كابريو أصيب بلدغة قنديل.. شاهدوا ما فعلته حبيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لدى ليوناردو دي كابريو الكثير ليشكر عليه حبيبته فيتوريا سيريتي، فقد شوهد الاثنان مؤخرًا يستمتعان بإجازتهما في إيطاليا.

ووفقاً للتقارير، ذهب الممثل البالغ من العمر 49 عامًا وحبيبته البالغة من العمر 26 عامًا للسباحة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعرض ليو للدغة قنديل البحر ما أدّى إلى اعتناء فيتوريا به.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنه بينما كان ليوناردو وفيتوريا يستمتعان برحلة على يخت إيطالي فاخر في سردينيا، زارهما “ضيف غير مدعو”.

وادعى المصورون في مكان الحادث أن قنديل البحر لدغ ليوناردو، حيث شوهد الممثل وهو يحاول تحديد مكان جرح اللدغة في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن، ثم ساعدته فيتوريا على العناية بالجرح.

وتم التقاط صور لهما بعد دقائق قليلة من الحادثة، حيث ظهر ليوناردو بابتسامة محرجة، مرتديًا سروال سباحة أسود ويغطي الجزء العلوي من جسده بمنشفة زرقاء، بينما وقفت فيتوريا إلى جانبه مرتديةً بيكيني أسود.