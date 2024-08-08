مايوه هايدي كلوم يحدث ضجة.. فاق حدود الجرأة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم الجمهور مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تستمتع بوقتها على البحر، وقد تعدت حدود الجرأة بإطلالتها.



وقالت كلوم في تعليقها: "حان وقت الشاطئ. لست متأكّدة من نتيجة هذه الخطوط عند نزعها بعد اسمرار بشرتي".

وكانت أطلت هايدي كلوم على السجادة الحمراء برفقة إبنتها الشابة ليني، والتي يبدو أنها تخطو خطوة والدتها في مجال عرض الأزياء.

وقد لفتت ليني الأنظار بإطلالتها الفـ ـاضحة، حيث ظهرت بفستان أسود ضيق وطويل، وشفاف بالكامل، وقد غطت فقط المناطق الحساسة من جسمها.

وقد ظهرت هايدي أيضاً إلى جانب إبنتها بفستان طويل من صيحة الكتف الواحدة، ومع شق طويل عند إحدى رجليها، من اللون الزهري الفاتح للغاية.