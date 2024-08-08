لجنة تحكيم مسابقة "التأليف المسرحي" تنتهي من عملها وإعلان النتائج في حفل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهى أعضاء لجنة "التأليف المسرحي" بمهرجان المسرح المصري من عملهم واختاروا النصوص المسرحية الفائزة في الدورة السابعة عشرة (دورة سميحة أيوب)، وستعلن نتائج تلك المسابقة خلال حفل الختام يوم 17 أغسطس.

لجنة تحكيم مسابقة "التأليف المسرحي" والتي تحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، تكونت من الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث (رئيسا)، وعضوية كل من الكاتب شاذلي فرح، والكاتب سامح عثمان، وخالد الطويلة مقررا لتلك اللجنة، حيث تقدم لمسابقة التأليف المسرحي (197) قرأتها اللجنة واختارت ثلاثة نصوص فقط

ويتقدم رئيس مهرجان المسرح المصري الفنان محمد رياض بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد كبير في قراءة هذا العدد الكبير من النصوص لاختيار ثلاثة نصوص فقط، وأشار رئيس المهرجان أيضا إلى أن هذه المسابقة من أهم المسابقات في المهرجان لأنها تفرز لنا كل عام ثلاثة مؤلفين جدد، وثلاثة نصوص مسرحية تضاف للمكتبة العربية، ونحن في حاجة لنصوص جديدة بأفكار جديدة.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.