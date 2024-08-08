فن ومشاهير

بالصور.. الفنان محمد نشأت يحتفل بخطوبته على الإعلامية أسما قنديل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفل الفنان محمد نشأت مساء أمس الأربعاء، بخطوبته على الإعلامية أسما قنديل

وحضر حفل الخطوبة عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة أبرزهم الإعلامي كريم رمزي، المخرج خالد جلال، الإعلامي حسام الدين حسين

يذكر أن آخر الفنان محمد نشأت قدم عددا من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها: (إيجار قديم، ضغط عالي، هروب اضطراري، الميزان، أريد رجلا) وغيرها من الأعمال

وكان آخر أعمال الفنان محمد نشأت المسلسل الإذاعي "جريمة نص الليل" بطولة: أحمد العوضي، مي كساب، أحمد صيام، ليلى عز العرب

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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